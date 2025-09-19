Председатель ЦИК РТ вручил Минниханову удостоверение Раиса

До начала церемонии вступления в должность Рустам Минниханов проводит встречу с руководителями региональных отделений политических партий, принимавших участие в выборах Раиса Татарстана, добавила Галимова.
Выборы Раиса Татарстана прошли в единый день голосования, 14 сентября. Победу в них одержал Рустам Минниханов. За него проголосовали 88,09% пришедших на участки избирателей. Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом: Хафиз Миргалимов набрал 4,97%, или 110 тыс. голосов, Виталий Смирнов — 1,9%, или 42,2 тыс. голосов, а Руслан Юсупов — 4,2%, или 93,5 тыс. голосов.