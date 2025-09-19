ВСУ перестали сбивать российские дроны в Запорожье и прячутся от них

На передовых под Ореховом в Запорожской области украинские военные перестали пытаться сбивать дроны группировки «Днепр» и теперь прячутся от них. Об этом рассказал командир расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным «Вохан» в интервью РИА Новости.
«Раньше, в прошлом году, раза два сбивали мой дрон (с помощью дробовиков и охотничьих ружей). А в последнее время такого нет. Но на самом деле они боятся вылезти, показать себя», — сказал военный.
«Вохан» объяснил это страхом привлечь внимание российских операторов БПЛА, поскольку обнаружение обычно сопровождается массированным огнем по позициям противника.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военные регулярно сталкиваются с иностранными наемниками в зоне специальной военной операции, однако, как отмечают, серьезной угрозы они не представляют. Чаще всего такие боевики предпочитают укрываться за позициями украинских военнослужащих.