ВСУ перестали сбивать российские дроны в Запорожье и прячутся от них

Под Ореховом украинские бойцы скрываются от российских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

На передовых под Ореховом в Запорожской области украинские военные перестали пытаться сбивать дроны группировки «Днепр» и теперь прячутся от них. Об этом рассказал командир расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным «Вохан» в интервью РИА Новости.

«Раньше, в прошлом году, раза два сбивали мой дрон (с помощью дробовиков и охотничьих ружей). А в последнее время такого нет. Но на самом деле они боятся вылезти, показать себя», — сказал военный.

«Вохан» объяснил это страхом привлечь внимание российских операторов БПЛА, поскольку обнаружение обычно сопровождается массированным огнем по позициям противника.

Ранее KP.RU сообщал, что российские военные регулярно сталкиваются с иностранными наемниками в зоне специальной военной операции, однако, как отмечают, серьезной угрозы они не представляют. Чаще всего такие боевики предпочитают укрываться за позициями украинских военнослужащих.

