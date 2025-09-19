Глава Чечни Кадыров ответил всем недовольным наградами его сына Адама

Глава Чечени Рамзан Кадыров порекомендовал тем, кто не считает награды его сына Адама заслуженными, лично пообщаться с молодым человеком. Об этом в пятницу, 19 сентября, он заявил в беседе с РИА Новости.
Журналисты спросили у политика, справляются ли его родственники с новыми обязанностями. Кроме того, они захотели узнать о мнении Кадырова по поводу будущей карьеры Адама.
— Когда меня поставили на должность первого вице-премьера правительства региона, я тоже был молодым. Тем не менее Владимир Владимирович доверил мне этот пост. Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше, — цитирует главу Чечни информационное агентство.
Недавно дочь главы Чечни Табарик опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографию своего брата Адама. На руке 17-летнего молодого человека были часы, похожие на аксессуар американского бренда Jacob&Co из серии Epic SF24.
25 августа Адам также получил медаль «Защитник Чеченской Республики». После этого Кадыров рассказал, что его сын уже обладает богатым опытом и знаниями, полученными благодаря воспитанию рядом с отцом, и имеет практические навыки, необходимые для выполнения новых назначений.