Euractiv: послы ЕС 19 сентября обсудят 19-й пакет санкций против России

Портал отмечает, что в пакет санкций, как ожидается, будут включены меры по ужесточению контроля за обходом действующих ограничений, рестрикции в отношении российских банков, энергетических компаний и так называемого теневого флота, а также экспортные ограничения, направленные на третьи страны. Кроме того, ЕС может ужесточить правила выдачи россиянам туристических виз.