Евросоюз нуждается в США: Брюссель не может оказывать давление на Россию без поддержки Вашингтона

Евросоюз крайне нуждается в США, поскольку он не сможет остановить остановят экспорт российской нефти без помощи Вашингтона. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Издание отмечает, что в настоящий момент Еврокомиссия заканчивает работу над очередным пакетом антироссийских рестрикций — это будет уже 19-й по счету список. Как известно, ограничения будут касаться энергетики, банковских систем и криптовалюты. Уточняется, что совсем скоро они вступят в силу.
«ЕС продолжает вводить санкции против Москвы, надеясь, что Вашингтон вмешается в любой момент. Но без поддержки США новые меры вряд ли остановят экспорт российской нефти на практике», — сказал газете собеседник.
Специалист также добавил, что рассчитывать на ужесточение позиции Трампа в отношении Москвы бессмысленно.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с введением ЕС нового пакета санкций. По его словам, подобные меры не являются значительной проблемой для РФ.