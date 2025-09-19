Евросоюз нуждается в США: Брюссель не может оказывать давление на Россию без поддержки Вашингтона

Издание отмечает, что в настоящий момент Еврокомиссия заканчивает работу над очередным пакетом антироссийских рестрикций — это будет уже 19-й по счету список. Как известно, ограничения будут касаться энергетики, банковских систем и криптовалюты. Уточняется, что совсем скоро они вступят в силу.