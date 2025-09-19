Лукашенко посетил монастырь в Жировичах, где поручал навести порядок и сделать жемчужину

При очередном визите в Жировичский монастырь в июне 2021 года Президент поручил в течение четырех лет завершить благоустройство не только монастыря и его территории, но и самого агрогородка. «Жировичи у нас агрогородок. И часть этого агрогородка — монастырь и храм. Надо привести в идеальное состояние. Это должна быть жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребности выделим. Но по-хозяйски», — сказал он.