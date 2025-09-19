Ричмонд
В Госдуме прокомментировали планы Польши по размещению ядерного оружия в стране

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Life.ru прокомментировал заявление президента Польши Кароля Навроцкого о возможном размещении ядерного арсенала на территории страны.

Парламентарий утверждает, что соответствующие инициативы ведут к эскалации напряженности между НАТО и союзным государством России и Белоруссии.

По словам Швыткина, действия Польши представляют собой не что иное, как очередной шаг к возможным предпосылкам для «третьей мировой войны» и вытекающим отсюда последствиям. Депутат счел недопустимым размещение ядерного арсенала на территории этой страны.

В этом случае, как заметил зампред думского Комитета по обороне, народ Польши становится заложником ситуации, спровоцированной польским руководством.

Читайте также: Навроцкий потребовал включить Польшу в программу совместного использования ЯО.

