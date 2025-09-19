Ричмонд
На Западе раскрыли, как Европа поступает с Россией

Под лозунгами об отказе от российского газа Европейский союз (ЕС) обновляет максимум по закупкам сжиженного природного газа (СПГ) из нее, написал в социальной сети Х (бывшая Twitter) ирландский журналист Брайан Макдональд.

«ЕС: “Мы освобождаемся от российского газа!” Также ЕС устанавливает рекорд по импорту российского СПГ в 2025 году», — поделился подробностями автор публикации.

По словам журналиста, «Северный поток» может быть взорван и похоронен, но корабли по-прежнему пришвартованы, резервуары заполнены, а энергия продолжает течь.

Согласно информации Евростата, в первом полугодии 2025 года Европейский союз (ЕС) закупил российский трубопроводный газ на 2,9 млрд евро, а СПГ — на 4,5 млрд евро против 3,5 млрд евро в 2024 году.

Суммарные закупки Евросоюзом газа из Российской Федерации за первые шесть месяцев 2025 года увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

