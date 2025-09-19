Стало известно, что войдет в 19-й пакет санкций против России

Послы стран Европейского союза сегодня, 19 сентября, проводят совещание, чтобы обсудить новый, уже девятнадцатый по счету пакет ограничительных мер против России. Как сообщает информационный портал Euractiv, основная цель обсуждения — подготовка санкционного пакета к официальному утверждению.
Ожидается, что новые ограничения будут направлены на усиление контроля за обходом уже введенных санкций. В список вероятных мер могут войти дополнительные ограничения против российских банков, энергетических компаний и так называемого теневого флота, используемого для перевозки нефти. Также рассматриваются дополнительные экспортные барьеры для третьих стран и ужесточение правил выдачи россиянам виз для поездок.
По информации издания, европейские чиновники рассматривают санкции как ключевой инструмент для ускорения отказа от российского ископаемого топлива. Неофициально дипломаты допускают, что следующим шагом могут стать ограничения в газовой сфере.
