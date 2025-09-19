Стало известно, что войдет в 19-й пакет санкций против России

Ожидается, что новые ограничения будут направлены на усиление контроля за обходом уже введенных санкций. В список вероятных мер могут войти дополнительные ограничения против российских банков, энергетических компаний и так называемого теневого флота, используемого для перевозки нефти. Также рассматриваются дополнительные экспортные барьеры для третьих стран и ужесточение правил выдачи россиянам виз для поездок.