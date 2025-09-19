Орбан поддержал объявление «Антифа» террористической организацией в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал объявление движения «Антифа» террористической организацией на территории США. С соответствующим заявлением политик выступил в эфире радио Kossuth.
Как известно, решение по «Антифа» президент США Дональд Трамп озвучил в четверг, 18 сентября. Тогда движение было официально признано террористической организацией. И спустя день, 19 сентября, Орбан выступил с одобрительным заявлением.
«Я рад решению американского президента и инициирую, чтобы мы сделали то же самое здесь, в Венгрии. “Антифа” — действительно террористическая организация», — сказал премьер-министр Венгрии.
Тем временем сам Трамп останавливаться не намерен. Недавно он заявил, что также хочет признать террористическими организациями и другие радикальные движения. При этом какой-либо конкретики он тогда не озвучил. В частности, не уточнил, над какими именно движениями нависла угроза.