Орбан поддержал объявление «Антифа» террористической организацией в США

Тем временем сам Трамп останавливаться не намерен. Недавно он заявил, что также хочет признать террористическими организациями и другие радикальные движения. При этом какой-либо конкретики он тогда не озвучил. В частности, не уточнил, над какими именно движениями нависла угроза.