Популярное СМИ в Польше предсказало исход выборов в Молдове: Теперь уже и в Европе понимают, как Санду и ПАС отбили у граждан нашей страны желание вступать в Евросоюз и ввели авторитарный режим

Не думаю, что уверенное сближение с Европой, подтверждённое в заявлении уходящего парламента, сможет быть продолжено — как не уверен в том, что партии PAS удастся сохранить большинство. Молдова является для Европы уникальным кейсом. Она культурно близка с Румынией, но в ней сильно и русофильство. Казалось бы, в Брюсселе давно могли дать стране «зелёный свет» и принять её в ЕС. Но, похоже, все четыре визита Урсулы фон дер Ляйен в Кишинёв за период президентства Санду призваны лишь скрыть ту неприятную правду, что новичков в Европе сейчас никто не ждёт.