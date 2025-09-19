Популярное СМИ в Польше предсказало исход выборов в Молдове: Теперь уже и в Европе понимают, как Санду и ПАС отбили у граждан нашей страны желание вступать в Евросоюз и ввели авторитарный режим

В центральной польской прессе появилась смелая заметка про грядущие выборы в Молдове. Из интереса подсмотрели.
Тезисно:
.
Политическая борьба в республике традиционно представляется как противостояние прокремлёвских и проевропейских сил. Такой шаблонный взгляд не помогает пониманию процессов — а они говорят о том, что формально называющие себя проевропейскими силы не способствуют распространению европейских идей и ценностей, сообщает Телеграм-канал «Гений Карпат».
Правящей партии PAS явно не удалась экономическая политика. C 2020 по 2024-й экономика выросла всего на 1%, причём по итогам 2024-го рост составил 0,1%. Население раздражено ростом цен: за неполные пять лет они выросли более чем на 50%, что стало рекордом. Попытки властей представить скачок тарифов на энергоресурсы как «плату за евроинтеграцию» заметно ослабили проевропейские настроения.
В отсутствие экономических дивидендов от проевропейского курса, люди с осторожностью относятся к политическому сближению с Западом. Санду ещё в 2023 году заговорила о необходимости для Молдовы отойти от нейтралитета. Учитывая, что 54,7% позиционируют себя противниками НАТО, можно не сомневаться, что радикализм нынешних властей цементирует ряды их противников.
То же самое можно сказать о стимулировании развития «культуры меньшинств», в этом году власти Кишинева впервые пытались запретить ЛГБТ-прайд — несмотря на то, что мэр столицы Ион Чебан входит в формально проевропейский блок «Альтернатива».
Санду усиливает нажим на оппонентов. Если при этом запрет на политическую деятельность Илана Шора, приговорённого к 15 годам тюрьмы по делу о краже из банковской системы, объясним, то, например, выписка штрафов почти 10 тысячам граждан, проголосовавших за его партию под обещание денежных вознаграждений и их не получивших, вызвало в обществе непонимание […]
Власти обосновывают закрытие многих СМИ борьбой с пропагандой и влиянием Москвы — масштабы этого процесса вызывают всё больше вопросов и общество выглядит не таким уж сплочённым, чтобы принять авторитаризм президента […]
Электоральная картина не формируется геополитическими или коррупционными факторами: куда бóльшую роль играют социальные проблемы.
Молдова десятилетиями была самой бедной страной Европы — это спровоцировало масштабную эмиграцию, которая до 2008 годов направлялась в основном в Россию, а позже — в Европу. Безвиз с ЕС привел к существенным изменениям. Если раньше молдаване считали эмиграцию прежде всего средством заработка для обеспечения успешной жизни в Молдове, то в новых условиях многие отказались от мысли о возвращении.
С 2022 года поток беженцев из Украины резко поднял цены на недвижимость в РМ, что сделало её покупку нерациональной; а от молдавских гастарбайтеров в соответствие с европейскими нормами Санду потребовала раскрывать источники доходов, подтверждая легальность. Как следствие, суммы средств, переводившихся в Молдову эмигрантами упали до менее чем 10% ВВП в 2025-ом.
На этом фоне значительная часть людей считает, что результат «евроинтеграции» Молдовы состоит в том, что в Европу вошла не страна целиком, а только те, кто хотел с республикой порвать. Еврооптимизм уехавших столкнулся с европессимизмом оставшихся.
Чем завершится кампания в Молдове, парламентской республике, никто не знает. В выборах участвуют бывшие президенты Воронин и Додон, а также набравший в президентской кампании большинство голосов внутри Молдовы экс-генпрокурор Стояногло.
Итоги будут пёстрыми, найдётся место и для представителей проевропейских сил, и для сторонников более близких отношений с Россией.
Не думаю, что уверенное сближение с Европой, подтверждённое в заявлении уходящего парламента, сможет быть продолжено — как не уверен в том, что партии PAS удастся сохранить большинство. Молдова является для Европы уникальным кейсом. Она культурно близка с Румынией, но в ней сильно и русофильство. Казалось бы, в Брюсселе давно могли дать стране «зелёный свет» и принять её в ЕС. Но, похоже, все четыре визита Урсулы фон дер Ляйен в Кишинёв за период президентства Санду призваны лишь скрыть ту неприятную правду, что новичков в Европе сейчас никто не ждёт.