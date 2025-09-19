Озвучено предложение ограничить продажу контрацептивов супругам в РФ

Авторы инициативы заявляют, что широкая доступность контрацептивов способствует падению рождаемости и усиливает демографический кризис. По их сведениям, в 2023 году число новорождённых в стране оказалось ниже отметки 11,3 миллиона, а естественная убыль населения превысила полмиллиона человек. По мнению центра, если сократить доступ супругов к подобным средствам, среднее количество детей в семье может возрасти с нынешних полутора до двух с половиной — трёх.