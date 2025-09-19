Озвучено предложение ограничить продажу контрацептивов супругам в РФ

В России прозвучала инициатива ввести ограничения на реализацию средств контрацепции для женатых пар. С подобным предложением в Государственную Думу ФС РФ обратился правозащитный центр, текст обращения которого оказался в распоряжении Life.ru.
Авторы инициативы заявляют, что широкая доступность контрацептивов способствует падению рождаемости и усиливает демографический кризис. По их сведениям, в 2023 году число новорождённых в стране оказалось ниже отметки 11,3 миллиона, а естественная убыль населения превысила полмиллиона человек. По мнению центра, если сократить доступ супругов к подобным средствам, среднее количество детей в семье может возрасти с нынешних полутора до двух с половиной — трёх.
Представители организации убеждены, что с демографической позиции введение ограничений окажется полезным для увеличения численности населения. Общественники считают, что мера способна не только остановить сокращение нации, но и обеспечить появление более молодой рабочей силы, уменьшить нагрузку на пенсионную систему и укрепить экономический потенциал государства. По прогнозам центра, без принятия подобных мер к середине века России может не хватать около десяти миллионов трудоспособных граждан.
Авторы инициативы указывают и на религиозно-нравственный аспект вопроса. В организации напомнили, что в традициях христианства и ислама супружество рассматривается как союз, созданный для продолжения рода, тогда как искусственное ограничение рождаемости идёт вразрез с божественным замыслом.
С точки зрения правозащитников, сокращение доступа к противозачаточным средствам укрепит институт семьи, сделает отношения супругов более осознанными, поспособствует ответственному родительству, сократит число разводов и случаев детской беспризорности.
Помимо этого, инициаторы подчёркивают и экономический аргумент: сегодня на субсидирование ввоза контрацептивов из бюджета выделяется порядка 50 миллиардов рублей. По их мнению, эти средства целесообразнее направить на поддержку многодетных семей, материнский капитал и возведение детских садов.
