В Киеве повреждены телекоммуникации и троллейбусная сеть после работы ПВО

В результате ночных взрывов в Киеве оказались повреждены телекоммуникационное оборудование и троллейбусные линии. Причиной этому стали действия украинских сил противовоздушной обороны. Об этом сообщает в своем Telegram-канале местное издание «Страна.ua».
Согласно имеющейся информации, в взрывы прогремели в столице Незалежной в ночь на 19 сентября. Они были зафиксированы сразу в нескольких районах города.
«В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть и повредили троллейбусную сеть, сообщает военная администрация», — следует из публикации.
Следует напомнить, что аналогичная ситуация со взрывами уже происходила в Киеве утром 18 сентября. Тогда же они были зафиксированы еще в других регионах страны. В частности, в Харьковской и Черниговской областях. В этих местах некоторое время звучала воздушная тревога.