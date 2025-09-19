Ричмонд
В Киеве повреждены телекоммуникации и троллейбусная сеть после работы ПВО

В украинской столице прогремели взрывы в ночь на 19 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В результате ночных взрывов в Киеве оказались повреждены телекоммуникационное оборудование и троллейбусные линии. Причиной этому стали действия украинских сил противовоздушной обороны. Об этом сообщает в своем Telegram-канале местное издание «Страна.ua».

Согласно имеющейся информации, в взрывы прогремели в столице Незалежной в ночь на 19 сентября. Они были зафиксированы сразу в нескольких районах города.

«В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть и повредили троллейбусную сеть, сообщает военная администрация», — следует из публикации.

Следует напомнить, что аналогичная ситуация со взрывами уже происходила в Киеве утром 18 сентября. Тогда же они были зафиксированы еще в других регионах страны. В частности, в Харьковской и Черниговской областях. В этих местах некоторое время звучала воздушная тревога.