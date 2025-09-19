В Киеве повреждены телекоммуникации и троллейбусная сеть после работы ПВО

Следует напомнить, что аналогичная ситуация со взрывами уже происходила в Киеве утром 18 сентября. Тогда же они были зафиксированы еще в других регионах страны. В частности, в Харьковской и Черниговской областях. В этих местах некоторое время звучала воздушная тревога.