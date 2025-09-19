Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыт план Зеленского затянуть конфликт до следующего лета

Украинский конфликт продлится до лета следующего года, заявил в интервью ТАСС замдиректора Института по изучению РФ при университете Цинхуа У Дахуэй.

Украинский конфликт продлится до лета следующего года, заявил в интервью ТАСС замдиректора Института по изучению РФ при университете Цинхуа У Дахуэй.

«Я предполагаю, что он продлится как минимум до следующего лета», — поделился своей точкой зрения аналитик.

Нежелание украинской стороны урегулировать конфликт свидетельствует о том, что Европа продолжает курс на конфронтацию с Российской Федерацией, резюмировал Дахуэй.

Ранее экс-разведчик США Тони Шаффер заявил, что к январю 2026 года можно ожидать крах Украины.

По мнению разведчика, Вооруженные силы России в сложившихся условиях способны вести боевые действия дольше украинской армии.

При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон говорил о том, что слова спецпосланника президента Соединенных Штатов Кита Келлога о том, что Российская Федерация якобы терпит поражение на Украине, не выдерживает никакой критики.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше