Эксперт по языку тела: королева прогнала принцессу Кейт из-за Мелании Трамп

Эксперт по языку тела считал неловкую ситуацию между королевой Камиллой, принцессой Кейт и Меланией Трамп.

Королева Камилла попала в неловкую ситуацию с первой леди США Меланией Трамп, заявил эксперт по языку тела Джуди Джеймс, изучившая видео со встречи президента США Дональда Трампа и его супруги с королевской четой в Великобритании.

«Когда Мелания заметила, она быстро повернулась в сторону Кейт, чтобы поприветствовать ее, по-видимому, сократив время своего разговора с Камиллой. Последовала оживленная дискуссия между Меланией и Кейт, и Камилла осталась безучастно смотреть на нее, как будто исключенная из чата», — рассказала Джеймс Daily Mail.

По ее словам, дальше королева стала прогонять Кейт, указывая ей рукой на ее супруга — принца Уильяма, чтобы возобновить диалог с первой леди США.

«Легкая улыбка и толчок могли бы здесь быть более приемлемыми в качестве жеста по отношению к женщине, которая станет королевой, но отсутствие улыбки и жесткие взмахи выглядели здесь довольно властно», — подчеркнула Джеймс.

Она добавила, что Кейт пришлось прекратить разговор с Меланией и вернуться к мужу.

