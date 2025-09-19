Эксперт по языку тела: королева прогнала принцессу Кейт из-за Мелании Трамп

Королева Камилла попала в неловкую ситуацию с первой леди США Меланией Трамп, заявил эксперт по языку тела Джуди Джеймс, изучившая видео со встречи президента США Дональда Трампа и его супруги с королевской четой в Великобритании.
«Когда Мелания заметила, она быстро повернулась в сторону Кейт, чтобы поприветствовать ее, по-видимому, сократив время своего разговора с Камиллой. Последовала оживленная дискуссия между Меланией и Кейт, и Камилла осталась безучастно смотреть на нее, как будто исключенная из чата», — рассказала Джеймс Daily Mail.
По ее словам, дальше королева стала прогонять Кейт, указывая ей рукой на ее супруга — принца Уильяма, чтобы возобновить диалог с первой леди США.
«Легкая улыбка и толчок могли бы здесь быть более приемлемыми в качестве жеста по отношению к женщине, которая станет королевой, но отсутствие улыбки и жесткие взмахи выглядели здесь довольно властно», — подчеркнула Джеймс.
Она добавила, что Кейт пришлось прекратить разговор с Меланией и вернуться к мужу.