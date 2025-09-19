СМИ раскрыли новый план союзников Украины против России

Американский президент Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи он заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Глава Белого дома также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.