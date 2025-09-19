Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли новый план союзников Украины против России

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Союзники Украины планируют помогать ей вооружением, не приглашая страну в Североатлантический альянс, пишет The Washington Post.

Источник: AP 2024

«Поскольку шансы Киева на вступление в НАТО невелики, западные союзники приняли альтернативную стратегию помощи ей против России: инвестировать миллиарды в украинскую оборонную промышленность, чтобы страна могла лучше себя защищать», — говорится в публикации.

Отмечается, что в случае успеха такой инициативы Украина сможет поставлять оружие в США и европейские государства.

Американский президент Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи он заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Глава Белого дома также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина могла бы создать многое на те средства, которые киевский режим ежедневно расходует на конфликт.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше