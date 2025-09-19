«Поскольку шансы Киева на вступление в НАТО невелики, западные союзники приняли альтернативную стратегию помощи ей против России: инвестировать миллиарды в украинскую оборонную промышленность, чтобы страна могла лучше себя защищать», — говорится в публикации.
Отмечается, что в случае успеха такой инициативы Украина сможет поставлять оружие в США и европейские государства.
Американский президент Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи он заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Глава Белого дома также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина могла бы создать многое на те средства, которые киевский режим ежедневно расходует на конфликт.