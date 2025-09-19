Белоруссия объявила советника чешского посольства персоной нон-грата

«Недавно власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника. Сегодня в министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон-грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси», — говорится в сообщении пресс-службы.
В белорусском министерстве обратили внимание, что к сложившейся ситуации привело «годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии».
«Мы вынуждены ответить в соответствии с существующей дипломатической практикой, в том числе и в контексте введенных ранее в отношении посольства Беларуси в Чехии ограничений», — подчеркивается в сообщении.
В сообщении говорится, что белорусская сторона считает на этом дипломатический инцидент исчерпанным.
«В случае дальнейшей эскалации Беларусь будет реагировать адекватно», — добавили в пресс-службе.
Чехия 8 сентября объявила персоной нон грата белорусского дипломата, дав ему 72 часа, чтобы покинуть территорию Чехии. В Минске тогда заявили, что решительно осуждают решение Чехии объявить персоной нон грата сотрудника белорусского посольства в Праге и оставляют за собой право предпринять ответные меры в соответствии с принципом взаимности.