Зал встретил вступление в должность Минниханова громогласными и долгими аплодисментами.
«Торжественно объявляю, что Рустам Минниханов вступил в должность Раиса Татарстана. Сердечно поздравляем вас», — обратился к Минниханову Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Напомним, участие с церемонии приняли вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, депутаты Госдумы, а также представители государственных органов и общественных объединений Татарстана.
