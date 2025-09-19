Ричмонд
Рустам Минниханов вступил в должность Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов вступил в должность руководителя республики. Торжественная церемония прошла в Большом концертном зале имени Сайдашева. Татарстанский лидер произнес присягу и поставил в соответствующем документе свою подпись.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Зал встретил вступление в должность Минниханова громогласными и долгими аплодисментами.

«Торжественно объявляю, что Рустам Минниханов вступил в должность Раиса Татарстана. Сердечно поздравляем вас», — обратился к Минниханову Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Напомним, участие с церемонии приняли вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, депутаты Госдумы, а также представители государственных органов и общественных объединений Татарстана.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше