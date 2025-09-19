Ричмонд
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши

МИНСК, 19 сен — РИА Новости. Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД Белоруссии для обстоятельного разговора об отношениях двух стран, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Источник: Sputnik

«Сегодня был вызван в МИД временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Войцех Филимонович, с которым состоялся обстоятельный разговор на тему текущего состояния белорусско-польских отношений. Подробности данного разговора сообщим позднее», — говорится в сообщении.

Поясняется, что вызов в МИД произошел на фоне недавнего решения властей Польши по надуманным причинам предложить одному белорусскому дипломату покинуть территорию страны.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что белорусский дипломат будет выслан из Польши за «поддержку» деятельности белорусских спецслужб. Белоруссия осудила решение Варшавы выслать белорусского дипломата, заявив, что это не останется без ответа.

