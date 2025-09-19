Башкирия стала лидером в отрасли ЖКХ на всероссийском уровне

В рамках форума состоялся очный этап I Всероссийского конкурса лучших практик в сфере управления многоквартирными домами «Миссия — комфорт» и награждение победителей.
Как сообщила в соцсетях министр ЖКХ республики Ирина Голованова, Башкортостан вошел в число лидеров сразу по двум номинациям. В номинации «Энергоэффективность и безопасность» дипломом I степени наградили ООО «Управляющая компания “Дом Центр Мелеуз”. В управлении компании находится 116 многоквартирных домов, в которых проживает 7 тысяч человек. На примере 5-этажного 60-квартирного дома 1979 года постройки компания продемонстрировала, как применение энергосберегающих технологий может повысить качество услуг, комфорт в домах и экономию ресурсов.
В номинации «Социальная активность» дипломом II степени наградили ООО «УК Риком Сервис» Стерлитамака. Управляющая компания обслуживает несколько многоквартирных домов, в которых проживает около 5 тысяч жителей. Уже стало хорошей традицией, когда УК организовывает для жителей масштабные праздники, сбор помощи участникам СВО, поздравления ветеранам, совместные субботники, тематические и общедворовые праздники, ежемесячные встречи с советами домов.
Коллеги, поздравляю с заслуженными наградами, это достойный результат проделанной вами огромной работы! И самое главное то, что благополучателями становятся жители домов, которые обслуживаются вашими организациями. Именно жители пользуются результатами реализации проектов, — поздравила коллег министр ЖКХ РБ. — Минстрой России впервые проводил такой конкурс, и очень хочется, чтобы на следующий год к участию присоединились и другие достойные управляющие компании из Башкортостана.
На очные конкурсные защиты вышло 60 проектов из 24 регионов страны. Защита конкурсных проектов состоялась в Общественной палате РФ. Оценивал работы участников экспертный совет, в состав которого вошли лидеры отрасли ЖКХ на всероссийском уровне: представители органов законодательной власти, Общественной палаты РФ, руководители ассоциаций и гильдий ЖКХ, независимых общественных организаций и институтов под председательством депутата Государственной Думы, зампредседателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланы Разворотневой.