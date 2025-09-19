Захарова ответила на обвинения ЕС в якобы нарушении его воздушного пространства

«В связи с недавними демаршами ряда европейских столиц по поводу якобы нарушения 10 сентября воздушного пространства Польши российскими БПЛА хотелось бы сказать следующее. Ситуация из раза в раз повторяется как под копирку. Еще не ясны обстоятельства произошедшего, не проведено необходимое расследование, не собраны убедительные доказательства, а виновный уже назначен. И это, конечно же, РФ. И на этот раз выдвигаемые в адрес России обвинения в попытках провокации и намеренной эскалации, как водится, голословны. Никаких конкретных обстоятельств приписываемого нашей стране злого умысла не приведено», — указала дипломат.