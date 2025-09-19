Лукашенко о религиозных центрах: надо понемножку помогать всем, чтобы сохранить мир и покой в Беларуси

«Надо понемножку помогать всем, чтобы сохранить мир и покой в плане религии на белорусской земле, — подчеркнул белорусский лидер. — Ибо мы, помогая одной конфессии, обидим других. И начнутся трения. Нам это надо? Нам это не надо. Поэтому исходить надо из того, где и что нам нужно сделать для того, чтобы сохранить мир и покой на этой земле. А религиозный мир и покой — это одна из составляющих нашего всеобщего мира».
Александр Лукашенко отметил, что православной конфессии очень серьезно помогли в Жировичах, помогли католикам с Будславским костелом, где Президент также намерен побывать. Аналогично хотят свои религиозные центры приводить в порядок и развивать последователи мусульманства и иудаизма, другие более мелкие конфессии.
Но, как подчеркивает Александр Лукашенко, надо исходить из очередности, того, что действительно необходимо сделать, ведь государство несет еще и социальные функции, включая строительство жилья и другие направления. «У нас есть общегосударственных масса проблем. Одна из них — это жилье. Да и по дорогам проблем немало. Люди жалуются на здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство. Масса вопросов, которые надо решать. Но я не видел, чтобы люди пожаловались, что им некуда в храм сходить помолиться», — сказал Президент.
Глава государства также констатировал, что порой вообще пустуют те или иные храмы различных конфессий. То есть людям есть куда сходить помолиться. «Давайте разберемся, где надо прийти душу отвести или сердце, где надо поклониться, — призвал Александр Лукашенко. — А жилье? В храмах люди жить не будут религиозных, как бы это ни звучало неприятно для меня. То надо, жилье надо. Для второго ребенка (речь о дополнительной поддержке при рождении второго ребенка в семье. — Прим. БЕЛТА) — уже ставит молодежь вопрос. Везде “надо, надо, надо!”. Я прямо сказал, что за второго ребенка мы не готовы еще платить. Ну, наверное, не готовы мы восстановить все церкви и церквушки, которые когда-то были. А, во-вторых, надо ли».
«Надо определять приоритеты. А приоритеты — чтобы крыша над головой была у человека», — подчеркнул белорусский лидер.
В этом же ключе Александр Лукашенко говорил и со священнослужителями, включая митрополита Вениамина. Он подчеркнул, что православная конфессия самая большая и многочисленная в Беларуси, но важно помогать и другим. «Храмы — давайте, будем строить, если есть деньги. Если нет денег — где-то что-то поможем, — сказал он. — Но в основу надо положить жилье. Сюда будем финансировать. Дороги — есть еще (места. — Прим. БЕЛТА), не заехать, не проехать. У крестьян не хватает техники — уже не везде, но есть места. Надо помогать, потому что накормить человека надо. И прочее, прочее, прочее».