Лукашенко о религиозных центрах: надо понемножку помогать всем, чтобы сохранить мир и покой в Беларуси

Глава государства также констатировал, что порой вообще пустуют те или иные храмы различных конфессий. То есть людям есть куда сходить помолиться. «Давайте разберемся, где надо прийти душу отвести или сердце, где надо поклониться, — призвал Александр Лукашенко. — А жилье? В храмах люди жить не будут религиозных, как бы это ни звучало неприятно для меня. То надо, жилье надо. Для второго ребенка (речь о дополнительной поддержке при рождении второго ребенка в семье. — Прим. БЕЛТА) — уже ставит молодежь вопрос. Везде “надо, надо, надо!”. Я прямо сказал, что за второго ребенка мы не готовы еще платить. Ну, наверное, не готовы мы восстановить все церкви и церквушки, которые когда-то были. А, во-вторых, надо ли».