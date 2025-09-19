Бывший глава Лысьвы ушел в энергетику

В генкомпании подтвердили «Ъ-Прикамье» факт назначения. В этой должности экс-чиновник будет участвовать в разработке концепций и программ технического перевооружения и реконструкции тепловых сетей, а также курировать прохождение отопительного сезона в городах Лысьва и Губаха.