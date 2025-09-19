Ричмонд
Минобороны России создаст учреждение для разработок в области РЭБ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил создать отдельное учреждение, которое будет заниматься исследованиями в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Его учредят для совершенствования российских систем РЭБ.

Источник: РИА "Новости"

«В Минобороны России создается отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ», — сообщили в Telegram-канале министерства. В пресс-релизе добавили, что до этого учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений ведомства.

В Минобороны отметили, что новое учреждение поможет ускорить поставку разработок РЭБ в войска России.

