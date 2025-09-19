Ричмонд
МИД Беларуси вызвал поверенного в делах Польши из-за ситуации между странами

МИД вызвал польского дипломата обсудить отношения Беларуси и Польши.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел сообщили о том, что в МИД для разговора был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович, пишет БелТА.

Как сообщил, пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков, польский дипломат вызван для обсуждения текущего состояния отношений Беларуси и Польши.

Напомним, Польша в одностороннем порядке закрыла границу с Беларусью с 12 сентября 2025 года.

— Состоялся обстоятельный разговор на тему текущего состояния белорусско-польских отношений, — коротко пояснил представитель МИД.

Также в дипведомстве сказали, что подробности разговора с польским дипломатом будут сообщены позже.

До этого МИД обещал ответные меры на высылку белорусского дипломата из Польши.

Еще МИД сообщил, что советник посольства Чехии будет выслан из Беларуси: «72 часа, чтобы покинуть страну».

Напомним, ранее МИД Беларуси осудил Чехию, объявившую белорусского дипломата персоной нон-грата.

Тем временем автобусы в Варшаву из Минска и Гродно будут ездить через Латвию.