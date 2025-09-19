МИД Беларуси вызвал поверенного в делах Польши из-за ситуации между странами

В Министерстве иностранных дел сообщили о том, что в МИД для разговора был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович, пишет БелТА.
Как сообщил, пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков, польский дипломат вызван для обсуждения текущего состояния отношений Беларуси и Польши.
Напомним, Польша в одностороннем порядке закрыла границу с Беларусью с 12 сентября 2025 года.
— Состоялся обстоятельный разговор на тему текущего состояния белорусско-польских отношений, — коротко пояснил представитель МИД.
Также в дипведомстве сказали, что подробности разговора с польским дипломатом будут сообщены позже.
До этого МИД обещал ответные меры на высылку белорусского дипломата из Польши.
Еще МИД сообщил, что советник посольства Чехии будет выслан из Беларуси: «72 часа, чтобы покинуть страну».
Напомним, ранее МИД Беларуси осудил Чехию, объявившую белорусского дипломата персоной нон-грата.
Тем временем автобусы в Варшаву из Минска и Гродно будут ездить через Латвию.