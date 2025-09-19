Лукашенко рассчитывает на помощь церкви в возрождении традиций толоки

«Надо подключать всех. И прежде всего я очень рассчитываю на церковь, что мы возродим хорошее, доброе с советских времен, когда мы не деньги просили, а толокой все собирались и кое-что делали. Я уверен, что здесь много людей, которые готовы подключиться», — сказал глава государства.
Он призвал, чтобы в этом вопросе священнослужители действовали более активно и в одном ключе с властями. «Мы из этого будем исходить», — заявил Александр Лукашенко.
«Если мы не сделаем, какими бы наши дети святыми ни были, какая бы молодежь у нас хорошая ни была, без нас уже никто не сделает», — добавил Президент.