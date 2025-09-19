Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко рассчитывает на помощь церкви в возрождении традиций толоки

19 сентября, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на помощь церкви в возрождении традиций толоки в вопросах благоустройства, и не только в том, что касается религиозных объектов. Об этом глава государства заявил в общении со священнослужителями при посещении монастыря в Жировичах, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Надо подключать всех. И прежде всего я очень рассчитываю на церковь, что мы возродим хорошее, доброе с советских времен, когда мы не деньги просили, а толокой все собирались и кое-что делали. Я уверен, что здесь много людей, которые готовы подключиться», — сказал глава государства.

Он призвал, чтобы в этом вопросе священнослужители действовали более активно и в одном ключе с властями. «Мы из этого будем исходить», — заявил Александр Лукашенко.

«Если мы не сделаем, какими бы наши дети святыми ни были, какая бы молодежь у нас хорошая ни была, без нас уже никто не сделает», — добавил Президент.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше