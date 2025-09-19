Володин отметил всестороннее развитие Татарстана при Минниханове

«В республике растут социально-экономические показатели, реализуются масштабные проекты в промышленности, энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, повышается благосостояние жителей Татарстана. Ваша (Рустама Минниханова — прим. Т-и) победа на выборах показала, что люди ценят результаты проделанной вами работы и доверяют вам, видят в вас человека, который отстаивает их интересы, эффективно решает задачи, стоящие перед республикой», — написал Володин в поздравительной телеграмме, которую зачитал депутат ГД Александр Бабаков на церемонии вступления в должность Раиса РТ.
Председатель Госдумы также пожелал Минниханову новых успехов на посту Раиса РТ.