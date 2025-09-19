Ричмонд
Володин отметил всестороннее развитие Татарстана при Минниханове

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Рустама Минниханова со вступлением в должность Раиса РТ, подчеркнув всестороннее развитие Татарстана при его руководстве.

Источник: РИА "Новости"

«В республике растут социально-экономические показатели, реализуются масштабные проекты в промышленности, энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, повышается благосостояние жителей Татарстана. Ваша (Рустама Минниханова — прим. Т-и) победа на выборах показала, что люди ценят результаты проделанной вами работы и доверяют вам, видят в вас человека, который отстаивает их интересы, эффективно решает задачи, стоящие перед республикой», — написал Володин в поздравительной телеграмме, которую зачитал депутат ГД Александр Бабаков на церемонии вступления в должность Раиса РТ.

Председатель Госдумы также пожелал Минниханову новых успехов на посту Раиса РТ.

