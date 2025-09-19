Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Планы Кишинева затянуть процесс экстрадиции олигарха Плахотнюка в Молдову снова рухнули: PAS получил болезненный удар

История с экстрадицией в Молдову опального олигарха затянулась.

Источник: Комсомольская правда

Сериал «Экстрадиция Плахотнюка». Новый эпизод.

Планы Кишинева затянуть процесс экстрадиции бывшего лидера ДПМ в Молдову снова рухнули, а PAS вновь получил болезненный удар.

Министерство юстиции Греции отменило решение о приостановке процесса экстрадиции Влада Плахотнюка, и теперь нет никаких препятствий для его доставки в Республику Молдова.

Греческие власти сорвали планы молдавских властей, которые настаивали на том, чтобы максимально затягивать экстрадицию Плахотнюка.

Афины поняли, в какие игры играет Кишинев, и «отправили его восвояси».