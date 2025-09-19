Сериал «Экстрадиция Плахотнюка». Новый эпизод.
Планы Кишинева затянуть процесс экстрадиции бывшего лидера ДПМ в Молдову снова рухнули, а PAS вновь получил болезненный удар.
Министерство юстиции Греции отменило решение о приостановке процесса экстрадиции Влада Плахотнюка, и теперь нет никаких препятствий для его доставки в Республику Молдова.
Греческие власти сорвали планы молдавских властей, которые настаивали на том, чтобы максимально затягивать экстрадицию Плахотнюка.
Афины поняли, в какие игры играет Кишинев, и «отправили его восвояси».