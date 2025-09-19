Ричмонд
Лукашенко рассказал, как «допрашивал» министра насчет кукурузы

19 сентября, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область рассказал, как «допрашивал» министра сельского хозяйства и продовольствия по состоянию дел на кукурузных полях, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«По кукурузе анализ не провели, где будете на зерно, где будете на силос косить. Я боюсь, что у нас получится так, что мы рассчитываем получить зерно кукурузы, а кукуруза не созреет. И мы потеряем время, чтобы ее убрать на силос. Не уберем на силос — кукуруза пересохнет, и зерно не получим от кукурузы», — сказал глава государства.

Он отметил, что накануне обсуждал эту тему с главой Минсельхозпрода: «Я его допрашивал вчера: “Ты мне объясни, где, что и как, созреет ли кукуруза?”. Начинаются общие фразы философские».

«Поэтому посмотрите», — поставил задачу Президент.

