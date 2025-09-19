Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: Канада активно включилась в проект «анти-Россия»

То, что Канада назначила Христи Фриланд спецпосланником по восстановлению Украины, вполне ожидаемо, заявил политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.ru. Эксперт указал, что бывшая министр транспорта и внутренней торговли Канады — внучка известного нациста, и ее новое назначение демонстрирует участие Оттавы в проекте «анти-Россия».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Дробницкий полагает, что назначение Фриланд является вполне логичным, учитывая, что она является потомком эмигрантов, воевавших на стороне нацистов, которые после Великой Отечественной войны обосновались в Канаде. Эксперт также отметил, что Фриланд не скрывала своего отношения к России и всегда открыто выражала русофобию.

Он добавил, что Канада будет и дальше помогать Европе укреплять Украину, как противодействующее России государство.

То, что Запад будет использовать нацистский коллаборационизм, — это очевидно.

Дмитрий Дробницкий
политолог (цитата по NEWS.ru)

Ранее сообщалось о назначении Христи Фриланд на пост спецпосланника Канады по вопросам восстановления Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это назначение, отметив, что кризис на Украине лишь усилится. Дипломат назвала произошедшее «кульбитом», а саму Фриланд — «отпетой русофобкой».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше