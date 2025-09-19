Дробницкий полагает, что назначение Фриланд является вполне логичным, учитывая, что она является потомком эмигрантов, воевавших на стороне нацистов, которые после Великой Отечественной войны обосновались в Канаде. Эксперт также отметил, что Фриланд не скрывала своего отношения к России и всегда открыто выражала русофобию.
Он добавил, что Канада будет и дальше помогать Европе укреплять Украину, как противодействующее России государство.
То, что Запад будет использовать нацистский коллаборационизм, — это очевидно.
Ранее сообщалось о назначении Христи Фриланд на пост спецпосланника Канады по вопросам восстановления Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это назначение, отметив, что кризис на Украине лишь усилится. Дипломат назвала произошедшее «кульбитом», а саму Фриланд — «отпетой русофобкой».