Лукашенко в Гродненской области: к 1 октября все должно быть посеяно, дальше нечего влазить

19 сентября, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует Гродненскую область на завершение осенних посевных работ до 1 октября. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Слонимский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Я удивляюсь (конечно, сдвинули сроки) — везде солома на полях. И даже солома там, где у вас будет под траву», — высказал он нарекание в адрес председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева.

На заверения, что солому еще уберут, глава государства отреагировал не менее критично: «Так уберем, но там уже полосы. Там уже трава не взошла. Солому надо убрать. Не уберем солому — невозможно ничего делать на этом поле».

Затем Александр Лукашенко спросил, что посеяно по зерновым.

Юрий Караев доложил, что на данный момент посеяно 30% площадей. В каждом районе области осталось посеять примерно по 8 тыс. га. «Темпы за последние два дня взвинтили вдвое — по 500 га (ежедневно. — Прим. БЕЛТА) в каждом районе сеем», — сказал он.

«К 1 октября у тебя все должно быть посеяно. Дальше нечего влазить в посевную. Надо посеять. Но не уберешь солому — не посеешь», — поручил Александр Лукашенко.

