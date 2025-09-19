Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Молдовы провел заседание комиссии по подготовке к отопительному сезону

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Молдова на сегодняшний день закупила природный газ в объеме более 90% от прогнозируемого потребления на 2025−2026 газовый год. Об этом было заявлено на заседании правительственной комиссии по координации мер по подготовке к отопительному сезону 2025−2026 годов под председательством премьер-министра Дорина Речана.

Источник: Guvernul Republicii Moldova

На заседании обсуждался ход реализации мер по подготовке к отопительному сезону 2025−2026 годов.

Хочу отметить работу команд, обеспечивших закупку более 90% необходимого природного газа на следующий сезон. Так, на сегодняшний день у нас уже обеспечена бесперебойная поставка природного газа.

заявил Речан

Агентство материальных резервов Молдовы сообщило о полном восполнении запасов угля, и продолжающемся пополнении запасов мазута в соответствии с имеющимися мощностями хранения.

На заседании обсуждалось и электроснабжение в предстоящий холодный период года. Потребление электроэнергии на правом берегу Днестра в отопительный сезон с октября 2025 года по апрель 2026 года было оценено в 2,8 млрд кВт*ч, из которых 1,02 млрд кВт*ч планируется покрыть за счет местных источников, а 1,78 млрд кВт*ч — за счет закупок электроэнергии из внешних источников.

Ежегодные процедуры закупки электроэнергии должны быть запущены до 30 сентября, в настоящее время проводится предварительный отбор участников тендера.

Сообщается, что на заседании комиссии также обсудили меры поддержки населения, а именно компенсации расходов на энергоносители.