Премьер Молдовы провел заседание комиссии по подготовке к отопительному сезону

На заседании обсуждался ход реализации мер по подготовке к отопительному сезону 2025−2026 годов.
Хочу отметить работу команд, обеспечивших закупку более 90% необходимого природного газа на следующий сезон. Так, на сегодняшний день у нас уже обеспечена бесперебойная поставка природного газа.
Агентство материальных резервов Молдовы сообщило о полном восполнении запасов угля, и продолжающемся пополнении запасов мазута в соответствии с имеющимися мощностями хранения.
На заседании обсуждалось и электроснабжение в предстоящий холодный период года. Потребление электроэнергии на правом берегу Днестра в отопительный сезон с октября 2025 года по апрель 2026 года было оценено в 2,8 млрд кВт*ч, из которых 1,02 млрд кВт*ч планируется покрыть за счет местных источников, а 1,78 млрд кВт*ч — за счет закупок электроэнергии из внешних источников.
Ежегодные процедуры закупки электроэнергии должны быть запущены до 30 сентября, в настоящее время проводится предварительный отбор участников тендера.
Сообщается, что на заседании комиссии также обсудили меры поддержки населения, а именно компенсации расходов на энергоносители.