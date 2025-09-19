В 24 южноуральских муниципалитетах пройдут выборы глав до конца этого года

Первое заседание нового созыва собрания депутатов планируется провести 24 сентября. Повестка уточняется.
Основная причина кадровых перестановок — масштабное преобразование районов в муниципальные округа, которое затрагивает 23 территории. Еще в одном городе, Кыштыме, мэра будут выбирать из-за досрочной отставки прежнего руководителя.
Новый состав депутатов, избранный в 39 муниципалитетах, сначала сформирует свои руководящие органы, а затем объявит конкурс на замещение вакантных постов глав. Спецкомиссии отберут кандидатов, а депутаты проведут итоговое голосование. Избрание новых глав должно пройти до конца декабря.