На сессии ЗС Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

Игорь Кобзев, одержавший победу на выборах главы Приангарья, официально вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации состоялась 19 сентября на втором заседании 27-й осенней сессии Законодательного собрания региона. Мероприятие прошло под председательством спикера областного парламента Александра Ведерникова, сообщает ИА IrkutskMedia.
Участие в церемонии приняли главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, представители федеральных структур, сенаторы РФ и депутаты Государственной думы от Иркутской области, члены регионального правительства, губернаторы прежних лет Сергей Ерощенко и Борис Говорин, мэры и депутаты муниципальных образований, Почетные граждане, участники СВО, представители общественности и другие почетные гости.
Председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев огласил постановление облизбиркома о результатах выборов, проходивших с 12 по 14 сентября, объявил их состоявшимися и действительными, а Игоря Кобзева — избранным губернатором.
Игорь Кобзев принес присягу на верность народу, Конституции России и Уставу Иркутской области. Он поклялся добросовестно исполнять обязанности губернатора, защищать интересы населения, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. После этого Александр Ведерников объявил об официальном вступлении Игоря Кобзева в должность губернатора.
От имени депутатов Законодательного собрания и жителей региона он поздравил Игоря Кобзева с важным событием. Александр Ведерников отметил, что предыдущий пятилетний период ознаменовался конструктивным диалогом и сотрудничеством главы региона с Законодательным собранием. За это время совместными усилиями для региона было сделано многое, впереди — еще больше задач.
«Предыдущие пять лет показали эффективность слаженной работы. Мы поддерживаем губернатора, а губернатор поддерживает инициативы депутатского корпуса. Такой командой мы будем служить Иркутской области и следующие пять лет под руководством Игоря Кобзева», — добавил спикер ЗС.
Андрей Абрусевич передал слова поздравления от полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Полпред отметил, что итоги выборов свидетельствуют о том, что жители Иркутской области увидели положительные результаты работы Игоря Кобзева на данном посту за предыдущие годы.
«Во исполнение поручений президента России, в тесном взаимодействии с различными органами власти в Иркутской области успешно решаются вопросы, имеющие стратегическое значение. В рамках реализации национальных проектов в регионе активно развивается инфраструктура, дорожное строительство, строятся социальные объекты, идет благоустройство общественных пространств, создается комфортная городская среда», — подчеркнул Анатолий Серышев.
Кроме того, поздравления прозвучали от председателя Общественной палаты Иркутской области Владимира Шпраха и руководителя Ассоциации муниципальных образований Приангарья, мэра Черемхова Вадима Семенова. Они выразили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству на благо Иркутской области.
«Мэры муниципальных образований Иркутской области — часть Вашей команды. Мы готовы всесторонне поддерживать инициативы, которые позволят создать в Иркутской области комфортные условия для хорошей жизни», — добавил Вадим Семенов.
В заключение церемонии глава Приангарья поблагодарил избирателей за поддержку. «Моя команда — это жители Иркутской области, депутаты Законодательного собрания и Государственной думы, ветераны, мэры и главы муниципальных образований. Уверен, что вместе мы преодолеем все преграды, впереди у нас много проектов и планов. Будем строить дороги и заниматься благоустройством, развивать спорт и медицину, работать на благо развития и процветания Иркутской области», — добавил Игорь Кобзев.