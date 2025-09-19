На сессии ЗС Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

В заключение церемонии глава Приангарья поблагодарил избирателей за поддержку. «Моя команда — это жители Иркутской области, депутаты Законодательного собрания и Государственной думы, ветераны, мэры и главы муниципальных образований. Уверен, что вместе мы преодолеем все преграды, впереди у нас много проектов и планов. Будем строить дороги и заниматься благоустройством, развивать спорт и медицину, работать на благо развития и процветания Иркутской области», — добавил Игорь Кобзев.