Медведев анонсировал жесткие действия России против Европы

Россия даст Европе жесткий ответ на попытку взыскать «компенсацию» по Украине. Эти действия против Евросоюза анонсировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.

Источник: РИА "Новости"

Так российский политик отреагировал на намерение Совета Европы создать структуру для взимания репараций в пользу Киева. Эту инициативу Медведев назвал «психоделической».

«Наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия», — пообещал он.

Медведев уже высказывался о планах Европы изымать российское имущество — он заявлял, что Москва будет преследовать «евродегенератов» до скончания века. Политик подчеркивал, что для этого будут использованы все возможные национальные и международные суды.

