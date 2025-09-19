Сенаторы-демократы в США хотят признать Палестину

Вопрос о признании Палестины как государства в Сенате США подняли на фоне увеличивающегося давления на Тель-Авив в связи с оккупацией сектора Газа.
«Признание палестинского государства — это не только практический шаг, который могут предпринять Соединённые Штаты, чтобы помочь построить будущее, в котором палестинцы и израильтяне смогут жить в условиях свободы, достоинства и безопасности, но и правильное решение», — цитируют текст обращения демократов «Ведомости».
Сенатор Джефф Меркли добавил, что США должны взять на себя главную роль в признании суверенитета палестинского государства, и сделать это требуется в срочном порядке.
В документе говорится, что Штатам следует потребовать:
- прекращения военных действий на территории сектора Газа;
- возвращения всех пленников Израилем и ХАМАС;
- открытия доступа в анклав для доставки гуманитарной помощи.
Резолюция демократов не имеет обязательной силы. В The Hill считают, что документ вряд ли одобрят в Сенате, так как в нем большинство заседателей — представители Республиканской партии, являющиеся сторонниками президента Дональда Трампа.
Палестину уже признали государством порядка 150 стран. Суверенитет страны намерены поддержать во Франции и Великобритании. Президент США выступает против признания палестинской государственности. Дональд Трамп заявил, что не согласен с решением Лондона, так как ХАМАС, который признан в Штатах террористической организацией, использует заложников для обеспечения своей безопасности.
18 сентября стало известно, что США вновь отказались принять проект резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа. За перемирие на территории анклава проголосовали 14 государств, только Штаты выступили против.