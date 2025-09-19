Ричмонд
Сенаторы-демократы в США хотят признать Палестину

Группа сенаторов-демократов в США обратилась к властям страны с призывом признать суверенитет Палестины, несмотря на то, что Белый дом придерживается противоположной позиции. Резолюция членов Сената была презентована демократом от штата Орегон Джеффом Меркли, пишет The Hill.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вопрос о признании Палестины как государства в Сенате США подняли на фоне увеличивающегося давления на Тель-Авив в связи с оккупацией сектора Газа.

«Признание палестинского государства — это не только практический шаг, который могут предпринять Соединённые Штаты, чтобы помочь построить будущее, в котором палестинцы и израильтяне смогут жить в условиях свободы, достоинства и безопасности, но и правильное решение», — цитируют текст обращения демократов «Ведомости».

Сенатор Джефф Меркли добавил, что США должны взять на себя главную роль в признании суверенитета палестинского государства, и сделать это требуется в срочном порядке.

В документе говорится, что Штатам следует потребовать:

  • прекращения военных действий на территории сектора Газа;
  • возвращения всех пленников Израилем и ХАМАС;
  • открытия доступа в анклав для доставки гуманитарной помощи.

Резолюция демократов не имеет обязательной силы. В The Hill считают, что документ вряд ли одобрят в Сенате, так как в нем большинство заседателей — представители Республиканской партии, являющиеся сторонниками президента Дональда Трампа.

Палестину уже признали государством порядка 150 стран. Суверенитет страны намерены поддержать во Франции и Великобритании. Президент США выступает против признания палестинской государственности. Дональд Трамп заявил, что не согласен с решением Лондона, так как ХАМАС, который признан в Штатах террористической организацией, использует заложников для обеспечения своей безопасности.

18 сентября стало известно, что США вновь отказались принять проект резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа. За перемирие на территории анклава проголосовали 14 государств, только Штаты выступили против.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше