На Рустама Минниханова теперь можно подписаться и в Max

Кроме того, у Раиса Республики есть свой блог в Telegram, где он рассказывает о своих рабочих визитах и общается с жителями Татарстана.
Ранее Рустам Минниханов торжественно вступил в должность Раиса РТ и получил соответствующее удостоверение. Зал встретил это событие громогласными и долгими аплодисментами. Участие в церемонии приняли вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, депутаты Госдумы, а также представители государственных органов и общественных объединений Татарстана.
Перейти на канал Раиса РТ в Max можно по ссылке.