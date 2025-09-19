Ричмонд
На Рустама Минниханова теперь можно подписаться и в Max

У избранного Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова появилось свое сообщество в национальном мессенджере Max. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, у Раиса Республики есть свой блог в Telegram, где он рассказывает о своих рабочих визитах и общается с жителями Татарстана.

Ранее Рустам Минниханов торжественно вступил в должность Раиса РТ и получил соответствующее удостоверение. Зал встретил это событие громогласными и долгими аплодисментами. Участие в церемонии приняли вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, депутаты Госдумы, а также представители государственных органов и общественных объединений Татарстана.

Перейти на канал Раиса РТ в Max можно по ссылке.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше