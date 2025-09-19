Ричмонд
Лукашенко — чиновникам: проблем с овощами и картофелем быть не должно

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область заявил о необходимости сохранить урожай овощей и фруктов в товарном виде для последующей реализации в межсезонье.

Источник: Sputnik.by

Белорусский лидер поинтересовался у председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева о ситуации с урожаем картофеля в регионе.

Меньше, чем во все годы, но свои потребности мы закрываем.

ответил Караев

Руководитель региона добавил, что есть дополнительные объемы для поставок, в том числе в Минск. По словам Караева, 90% договоров уже заключено — «определено, кто хранит, кто будет брать». В свою очередь президент предупредил главу региона, чтобы тот не допустил проблем с овощами и картофелем.

В ответ на это Караев сообщил, что Гродненская область также готова поделиться урожаем яблок.

«Если есть лишнее яблоко — отдай», — посоветовал президент.

Лукашенко добавил, что к этому вопросу нужно подойти «с государственных позиций, а не только с позиций области».

Он поставил задачу Караеву очистить и подготовить все хранилища для хранения овощей, фруктов и картофеля.

«Это по-военному надо делать», — подчеркнул глава государства.

