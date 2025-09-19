Лукашенко — чиновникам: проблем с овощами и картофелем быть не должно

Руководитель региона добавил, что есть дополнительные объемы для поставок, в том числе в Минск. По словам Караева, 90% договоров уже заключено — «определено, кто хранит, кто будет брать». В свою очередь президент предупредил главу региона, чтобы тот не допустил проблем с овощами и картофелем.