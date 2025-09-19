Ричмонд
В Молдове остались необразованные люди, лучшая часть граждан — за границей: Так считает пасовский посол в Румынии, стараясь привлечь диаспору перед выборами

Недодипломат Кирилэ записал в быдло всю, не пожелавшую стать диаспорой, Молдову.

Источник: Комсомольская правда

«Надеюсь вы еще не успели забыть неонациста Анатола Царану, заявившего о том, что русскоязычные граждане нашей страны — это “самая неэффективная часть молдавского общества”, пишет глава Национального Комитета Победа Алексей Петрович.

В этой связи возник вопрос — а кто же представляет арийцев, то есть «лучшую часть» молдавского общества. На этот вопрос даёт ответ посол Республики Молдова в Румынии Виктор Кирилэ. «В диаспоре находится самая образованная часть нашего общества “- заявил дипломат в ходе интервью.

Если недоминистр Бузу объявил быдлом тех, кто не проголосует за PAS, то недодипломат Кирилэ пошел дальше и записал в быдло всю, не пожелавшую стать диаспорой, Молдову.

А мы продолжаем терпеть и платить зарплату этим недоноскам и подонкам, уже не знающим, как ещё можно вытереть ноги об многострадальный молдавский народ".

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Власти обвиняют граждан страны в продаже голосов: Признаемся, всех жителей Молдовы подкупила именно ПАС — своей бездарной политикой, ведущей страну в пропасть.

Какой смысл кому-то платить за голос избирателя, если никак не проверить, как он на самом деле проголосовал? (далее…).

В Молдове агония ПАС переходит в последнюю стадию: Истерика и высокомерие «топов» партии переходит в хамство и ругань.

Члены правительства и парламента не раз замечены, убегающими от вопросов журналистов от оппозиции (далее…).

ПАС лишила право голосовать почти 1 миллион граждан Молдовы: Но даже если страну обнесут колючей проволокой и поставят автоматчиков у избирательных участков, правящей партии это не поможет.

Санду-ПАС намерены заблокировать все выезды из Приднестровья перед выборами — уже начали внезапный ремонт семи мостов (далее…).