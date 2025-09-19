«Надеюсь вы еще не успели забыть неонациста Анатола Царану, заявившего о том, что русскоязычные граждане нашей страны — это “самая неэффективная часть молдавского общества”, пишет глава Национального Комитета Победа Алексей Петрович.
В этой связи возник вопрос — а кто же представляет арийцев, то есть «лучшую часть» молдавского общества. На этот вопрос даёт ответ посол Республики Молдова в Румынии Виктор Кирилэ. «В диаспоре находится самая образованная часть нашего общества “- заявил дипломат в ходе интервью.
Если недоминистр Бузу объявил быдлом тех, кто не проголосует за PAS, то недодипломат Кирилэ пошел дальше и записал в быдло всю, не пожелавшую стать диаспорой, Молдову.
А мы продолжаем терпеть и платить зарплату этим недоноскам и подонкам, уже не знающим, как ещё можно вытереть ноги об многострадальный молдавский народ".
