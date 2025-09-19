В Молдове остались необразованные люди, лучшая часть граждан — за границей: Так считает пасовский посол в Румынии, стараясь привлечь диаспору перед выборами

В этой связи возник вопрос — а кто же представляет арийцев, то есть «лучшую часть» молдавского общества. На этот вопрос даёт ответ посол Республики Молдова в Румынии Виктор Кирилэ. «В диаспоре находится самая образованная часть нашего общества “- заявил дипломат в ходе интервью.