Мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о работе в Хилокском микрорайоне города

Администрация города ведет планомерную работу в тесном взаимодействии с надзорными и правоохранительными органами: прокуратурой, полицией, миграционной службой и Роспотребнадзором. Вместе они реализуют комплексную «дорожную карту» по оздоровлению обстановки. В рамках этой работы уже проведено 40 рейдов по пресечению несанкционированной торговли с изъятием товаров и транспорта, а также выписаны штрафы нарушителям. Были снесены около 20 самовольных построек, а часть земельных участков изъята под муниципальные нужды.