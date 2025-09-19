Церемония инаугурации Минниханова прошла с участием федеральных чиновников и иностранных дипломатов

«Вступая в должность раиса Татарстана прежде всего хочу поблагодарить всех граждан за оказанное доверие. Принимаю выбор многонационального народа Татарстана, осознаю ответственность за судьбу республики перед всеми ее жителями, перед предками, сохранившими и передавшими нам традиции, ценности и любовь к родной земле, а также перед будущими поколениями», — сказал Рустам Минниханов в начале своей речи.