Церемония инаугурации Минниханова прошла с участием федеральных чиновников и иностранных дипломатов

«Вступая в должность раиса Татарстана прежде всего хочу поблагодарить всех граждан за оказанное доверие. Принимаю выбор многонационального народа Татарстана, осознаю ответственность за судьбу республики перед всеми ее жителями, перед предками, сохранившими и передавшими нам традиции, ценности и любовь к родной земле, а также перед будущими поколениями», — сказал Рустам Минниханов в начале своей речи.
Раис поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя федерального правительства Михаила Мишустина за внимание к республике.
На торжественную церемонию вступления Рустама Минниханова в должность прибыли 700 гостей. В их числе — заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, министр строительства России Ирек Файзуллин, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
«Благодаря вашей чуткости к вопросам людей в республике создаются условия для комфортной и благополучной жизни. Это один из ключевых факторов, который позволяет республике двигаться дальше. Татарстан сегодня стал уже таким позитивным брендом, который знает не только вся страна, а весь мир», — сказал, поздравляя Минниханова, вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин.
На торжественной церемонии присутствовали и иностранные гости: посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, посол Беларуси в РФ Александр Рогожник, посол Казахстана в РФ Абаев Даурен, посол Узбекистана Ботиржон Асадов.
Результаты выборов 14 сентября подтверждают правильность выбранного вами курса: 2 млн избирателей выразили поддержку проводимым в республике преобразованиям. Это самый высокий результат среди глав регионов, избравшихся в России в 2025 году.
После поздравлений Рустам Минниханов принес присягу на татарском языке.
«Торжественно объявляю: Рустам Нургалиевич Минниханов вступил в должность главы (раиса) Республики Татарстан», — сказал председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин после того, как Минниханов принес присягу.
