Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов активно сотрудничает со следствием

Летом 2025 года уже бывшему главе города предъявили обвинение в получении крупной взятки. По версии Следственного комитета, в 2018—2024 годах генеральный директор коммерческой компании передал Логинову около 180 миллионов рублей. За эти деньги чиновник помогал фирме победить в конкурсах на ремонт дорог в городе. Сейчас экс-мэр находится в московском СИЗО.