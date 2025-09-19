Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов активно сотрудничает со следствием

Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов, которого подозревают в получении крупной взятки, активно сотрудничает со следствием. Как пишут РИА Новости, об этом говорится в судебных материалах.
Напомним, что 16 сентября на сессии Городского совета депутаты приняли отставку Логинова — он покинул пост по собственному желанию.
Летом 2025 года уже бывшему главе города предъявили обвинение в получении крупной взятки. По версии Следственного комитета, в 2018—2024 годах генеральный директор коммерческой компании передал Логинову около 180 миллионов рублей. За эти деньги чиновник помогал фирме победить в конкурсах на ремонт дорог в городе. Сейчас экс-мэр находится в московском СИЗО.
На этой неделе стало известно, исполняющим обязанности главы города стал Роман Одинцов.