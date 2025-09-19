Губернатор Хоценко отметил роль бизнеса в социальных инвестициях Омской области

Мероприятие, состоявшееся 12 сентября в региональном Конгресс-Холле, стало площадкой для презентации новых инструментов оценки социальной ответственности бизнеса и обсуждения мер поддержки компаний, инвестирующих в развитие территории.
Ключевым элементом форума стало представление результатов исследования Центра социального проектирования «Платформа», а также презентация нового инструмента оценки вклада компаний в развитие территории — Стандарта общественного капитала бизнеса, разработанного АНО «Общественный капитал».
Как рассказал генеральный директор ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов, исследование выявило рост позитивного восприятия Омска и жителей: 80% респондентов назвали себя патриотами города. Они считают важным и необходимым развитие спортивной инфраструктуры, благоустройство и культурные проекты. Эксперт подчеркнул:
«Социальные инвестиции отражают ценности компании и являются проявлением симпатии к региону. Если уплата налогов — это форма законопослушности бизнеса, а забота о сотрудниках — форма поддержки, то социальные инвестиции — это форма проявления любви к городу».
Особое внимание было уделено презентации Стандарта общественного капитала бизнеса. Омская область стала пилотным регионом для внедрения этого инструмента, позволяющего комплексно оценивать вклад компаний в устойчивое развитие экономики, социальной сферы, экологии и общественного благополучия.
Губернатор Виталий Хоценко отметил:
«Как говорит наш президент, мы всех приветствуем, кто готов работать на нашей территории. Мы пробуем участие бизнеса в развитии городской среды, и многие компании откликаются».
Также в рамках форума были названы лидеры социальных инвестиций в регионе: ПАО «Газпром нефть», ГК «Титан», ГК «Руском», ГК «Эталон», ООО «Брусника. Строительство и Девелопмент», ПАО Сбербанк. Губернатор акцентировал внимание на том, что значительная часть компаний остается за рамками публичных рейтингов, несмотря на активную социальную деятельность.
Итогом форума стало подписание соглашений между АНО «Общественный капитал» и деловыми объединениями региона, а также создание Совета по устойчивому развитию Омской области. Эти шаги направлены на формирование системы справедливой оценки социальных инвестиций и координацию усилий по комплексному развитию региона. Форум подтвердил готовность омского бизнеса к долгосрочному партнерству в реализации социально значимых проектов, направленных на улучшение городской среды и повышение качества жизни омичей.