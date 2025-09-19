Губернатор Хоценко отметил роль бизнеса в социальных инвестициях Омской области

Итогом форума стало подписание соглашений между АНО «Общественный капитал» и деловыми объединениями региона, а также создание Совета по устойчивому развитию Омской области. Эти шаги направлены на формирование системы справедливой оценки социальных инвестиций и координацию усилий по комплексному развитию региона. Форум подтвердил готовность омского бизнеса к долгосрочному партнерству в реализации социально значимых проектов, направленных на улучшение городской среды и повышение качества жизни омичей.