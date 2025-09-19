Франция прекратила антитеррористическое взаимодействие с Мали

Этот шаг стал ответом на арест 15 августа в Бамако работника посольства Франции, обвиненного малийскими властями в связях с разведкой. Париж потребовал освободить дипломата, отметив, что предпримет меры, если сотрудника посольства не отпустят на свободу.
«Мали сознательно нарушает одну из самых фундаментальных норм международного права в отношении дипломатического агента, должным образом аккредитованного малийскими властями», — приводят «Ведомости» высказывание источника Le Figaro.
В публикации говорится, что малийские дипломаты были объявлены во Франции персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию страны до 20 сентября текущего года.
Ранее малийская сторона приняла симметричные меры против пяти представителей французского дипломатического корпуса в Бамако. Они уже выехали с территории государства.