Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области новый министр сельского хозяйства

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь представил нового министра сельского хозяйства региона Анну Касьяненко федеральному министру Оксане Лут. Об этом глава региона сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Источник: Городской репортер

Анна Касьяненко — ростовчанка, выпускница ЮФУ по специальности «Мировая экономика», кандидат технических наук. В 24 года возглавила СЗАО «СКВО» в Зерноградском районе. Также является депутатом Заксобрания Ростовской области и председателем аграрного комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Инициатор создания «бесшовной системы» подготовки кадров для АПК — от школьных агроклассов до трудоустройства на предприятия. По ее инициативе в ДонГАУ открыты корпоративные аудитории, а треть сотрудников «СКВО» составляют молодые специалисты.