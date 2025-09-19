В Ростовской области новый министр сельского хозяйства

Анна Касьяненко — ростовчанка, выпускница ЮФУ по специальности «Мировая экономика», кандидат технических наук. В 24 года возглавила СЗАО «СКВО» в Зерноградском районе. Также является депутатом Заксобрания Ростовской области и председателем аграрного комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
Инициатор создания «бесшовной системы» подготовки кадров для АПК — от школьных агроклассов до трудоустройства на предприятия. По ее инициативе в ДонГАУ открыты корпоративные аудитории, а треть сотрудников «СКВО» составляют молодые специалисты.