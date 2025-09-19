Ричмонд
В Ростове-на-Дону состоялась церемония инаугурации Юрия Слюсаря

В Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Инаугурация проходила сегодня, 19 сентября, в конгрессно-выставочном центре «ДонЭкспоцентр».

Источник: правительство Ростовской области

На мероприятии присутствовали члены Совета Федерации от Ростовской области, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания, представители федеральных и областных органов власти, духовенства, руководители предприятий и организаций, деятели науки, общества: культуры и искусства, всего более тысячи человек.

Юрий Слюсарь подписал указ о вступлении в должность и принес присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ростовской области соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральное законодательство, Устав Ростовской области и областные законы, способствовать защите прав и свобод человека и гражданина, процветанию Ростовской области, верно служить народу».

Знак Губернатора Ростовской области вручил главе региона председатель Заксобрания Александр Ищенко.

Выборы губернатора региона проходили с 12 по 14 сентября, на должность по результатам голосования избран Юрий Слюсарь, возглавлявший регион с ноября 2024 года. Согласно данным облизбиркома, он получил 81,25% голосов при рекордной явке 60,95%. Таким образом, свои голоса за господина Слюсаря отдали более 1,5 млн человек.

Помимо губернатора в регионе проходили выборы депутатов. На дополнительных выборах в Законодательное собрание Ростовской области по Орловскому одномандатному округу № 13 победила кандидат «Единой России», председатель гордумы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина. Также в регионе проходили выборы в городские думы и иные представительные органы.

