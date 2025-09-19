Юрий Слюсарь приступил к формированию новой команды донского правительства

«Сегодня правительство области завершает свою работу в прежнем составе. И для следующего этапа развития региона я приступаю к формированию обновленной команды. Работа команды должна основываться на принципах преемственности власти, профессионализма, открытости, честности. А главным мотивом команды станет забота о жителях», — сказал Юрий Слюсарь, выступая перед земляками сразу после принесения присяги.