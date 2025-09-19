Юрий Слюсарь приступил к формированию новой команды донского правительства

«Сегодня правительство области завершает свою работу в прежнем составе. И для следующего этапа развития региона я приступаю к формированию обновленной команды. Работа команды должна основываться на принципах преемственности власти, профессионализма, открытости, честности. А главным мотивом команды станет забота о жителях», — сказал Юрий Слюсарь, выступая перед земляками сразу после принесения присяги.
По его словам, донской регион является прифронтовым, вражеские силы непрерывно атакуют область, из-за чего на первый план встает обеспечение безопасности граждан и защита жизненно важных объектов.
«Впереди у нас много задач — больших и каждодневных. Поддержка семей с детьми и семей участников специальной военной операции. Порядок в транспорте и дорожной сфере. Отдельное внимание — вопросам ЖКХ», — добавил глава региона.
Напомним, церемония вступления Юрия Слюсаря в должность губернатора Ростовской области проходит в ростовском выставочном центре «ДонЭкспоцентр». На нее пригласили около 1000 человек, в числе которых представители Совета Федерации, Госдумы, Заксобрания региона, заслуженные комбайнеры, животноводы.