Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потомственный финансист: что известно о новом сенаторе от Татарстана Тимуре Нагуманове

КАЗАНЬ, 19 сентября, ФедералПресс. Членом Совета Федерации от исполнительной власти Татарстана стал помощник руководителя республики Тимур Нагуманов. Указ об этом подписал глава региона Рустам Минниханов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан Нагуманова Тимура Дмитриевича», — говорится в документе.

Тимур Нагуманов — уроженец Казани, ему 42 года. Сенатор родился в семье экс-министра финансов Татарстана Дмитрия Нагуманова, который руководил ведомством с 1990 по 1997 годы.

Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «экономика», магистр экономики.

Имеет опыт работы в коммерческих структурах: трудился коммерческим директором ООО «Остин», руководил финотделом ОАО «Буинский сахарный завод» и возглавлял ООО «Новые сахарные технологии». Руководил Бурундуковским элеватором. В 2007 году перешел на муниципальную службу, став руководителем Дрожжановского района. В 2013 году был назначен уполномоченным при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей. Пять лет, с 2019 года, проработал главой Альметьевского района, а с ноября 2024 года стал помощником главы Татарстана.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Рустам Минниханов торжественно вступил в должность раиса Татарстана. Для него это уже четвертый срок на посту руководителя республики.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше