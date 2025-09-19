Потомственный финансист: что известно о новом сенаторе от Татарстана Тимуре Нагуманове

Имеет опыт работы в коммерческих структурах: трудился коммерческим директором ООО «Остин», руководил финотделом ОАО «Буинский сахарный завод» и возглавлял ООО «Новые сахарные технологии». Руководил Бурундуковским элеватором. В 2007 году перешел на муниципальную службу, став руководителем Дрожжановского района. В 2013 году был назначен уполномоченным при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей. Пять лет, с 2019 года, проработал главой Альметьевского района, а с ноября 2024 года стал помощником главы Татарстана.