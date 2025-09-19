Губернатор Ростовской области рассказал о планах работы на ближайшую пятилетку

— Этим летом мы провели масштабную и важную работу. Вместе с жителями, представителями власти, экспертами обсудили изменения, которые необходимо внести в Стратегию развития Ростовской области до 2030 года. По сути, теперь это наш план работы на ближайшие пять лет, — сказал Юрий Слюсарь.