Губернатор Ростовской области рассказал о планах работы на ближайшую пятилетку

Сегодня, 19 сентября, Юрий Слюсарь вступил в должность губернатора Ростовской области. Донской глава сообщил, что власти уже начали работу по внесению изменений в Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.
Скорректированная стратегия станет планом работы на ближайшую пятилетку. Обновления также зафиксируют в бюджете региона на ближайшие три года.
— Этим летом мы провели масштабную и важную работу. Вместе с жителями, представителями власти, экспертами обсудили изменения, которые необходимо внести в Стратегию развития Ростовской области до 2030 года. По сути, теперь это наш план работы на ближайшие пять лет, — сказал Юрий Слюсарь.
Напомним, церемония вступления Юрия Слюсаря в должность губернатора Ростовской области состоялась в ростовском «ДонЭкспоцентре». Мероприятие посетили члены Совета Федерации от Ростовской области, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания области, представители духовенства, руководители предприятий и организаций, деятели науки, культуры и искусства, бизнесмены и общественные деятели — всего более тысячи человек.