Сеул назвал Пхеньяну условие для смягчения санкций

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в интервью журналу Time отметил, что санкции против КНДР могут быть смягчены. В частности, Сеул предложил северному соседу план по заморозке, затем — по сокращению, а позже — по ликвидации ядерного арсенала.