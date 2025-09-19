Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сеул назвал Пхеньяну условие для смягчения санкций

Южная Корея может смягчить санкции против КНДР, если Пхеньян сделает шаги в сторону денуклеаризации. С таким заявлением в пятницу выступил советник президента Республики Корея по нацбезопасности Ви Сон Лак.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Некоторые ответные меры необходимы для предоставления импульса [для денуклеаризации КНДР]. Мы можем рассмотреть смягчение санкций в процессе переговоров» — приводит слова советника агентство «Интерфакс», ссылаясь на «Ренхап».

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в интервью журналу Time отметил, что санкции против КНДР могут быть смягчены. В частности, Сеул предложил северному соседу план по заморозке, затем — по сокращению, а позже — по ликвидации ядерного арсенала.

На этой неделе в КНДР заявили о необратимости закрепления за Северной Кореей статуса ядерной державы, «который навечно закреплен высшим и основным законом государства».