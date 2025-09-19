Сеул назвал Пхеньяну условие для смягчения санкций

«Некоторые ответные меры необходимы для предоставления импульса [для денуклеаризации КНДР]. Мы можем рассмотреть смягчение санкций в процессе переговоров» — приводит слова советника агентство «Интерфакс», ссылаясь на «Ренхап».
Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в интервью журналу Time отметил, что санкции против КНДР могут быть смягчены. В частности, Сеул предложил северному соседу план по заморозке, затем — по сокращению, а позже — по ликвидации ядерного арсенала.
На этой неделе в КНДР заявили о необратимости закрепления за Северной Кореей статуса ядерной державы, «который навечно закреплен высшим и основным законом государства».